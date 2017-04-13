А. Медведев: пускай нытики посмотрят финал «Металлург» — СКА и увидят уровень

Член совета директоров СКАпрокомментировал победу «армейцев» над магнитогорским «Металлургом» (2:1 ОТ) в третьем матче финала Кубка Гагарина.«Впечатляющий матч. В первом периоде СКА доминировал, соотношение бросков было 18 на 2, но не забили. Гол за шесть секунд, и 1:1. Не стал бы сравнивать гол Зубарева с голом Кутейкина, потому что бросок Зубарева никто не загородил, Кошечкин просто не видел, как летела шайба. В овертайме выдержали в меньшинстве. Все матчи в финале очень хорошие, ещё нам предстоят увлекательные встречи. Главное, что уровень хоккея очень высокий в финале. Все нытики, которые говорят, что у нас плохой хоккей, пускай посмотрят несколько раз эти матчи.Физический потенциал игроков не измеришь на весах, так что сложно сказать, у кого больше сил. Было видно, что команды немножко подсели, но при этом они продолжали отдаваться игре. Все хоккеисты заслуживают огромного уважения. Считаю, в этом финале самый высокий уровень хоккея. Кошечкин отразил более 50 бросков за матч, даже статистика говорит, что хороший вратарь пропускает. Перед прошлым финалом СКА в Кубке Гагарина набил тату, в этом — дополню его отдельными деталями», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.