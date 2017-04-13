Сборная России U18 провела заключительную тренировку перед ЮЧМ

Сборная России U18 провела заключительный тренировочный день перед стартом юниорского чемпионата мира — 2017 в словацком Спишска-Нова-Вес. Помимо занятия на льду, команда приняла участие в официальной фотосессии ИИХФ.Хоккеисты тренировались в следующих сочетаниях:Вратари: Устименко, Жуков, Райко;Саморуков — Переляев, Чехович — Липанов — Свечников;Рубинчик — Галенюк, Алексеев — Колтыгин — Бицадзе;Баранов — Калабушкин, Слепец — Клисунов — Максимов;Дедов, Муранов — Марушев — Шашков, Торопченко.