31 сэйв Лундквиста помог «Рейнджерс» победить «Монреаль»

«Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде переиграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 2:0 в первом матче первого раунда плей-офф Восточной конференции. Счёт в серии — 1-0 в пользу «Рейнджерс».Шайбы в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» забивали Тэннер Глэсс (10-я минута) и Михаэль Грабнер (59, в пустые ворота).Голкипер «Рейнджерс»сохранил свои ворота в неприкосновенности, отразив 31 бросок.Российские хоккеисты «Монреаля» Александр Радулов, Андрей Марков и Никита Нестеров результативными действиями не отметились.Вторая игра серии пройдёт на площадке «Монреаля» 15 апреля, начало в 02:00 мск.