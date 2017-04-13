«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту», Тарасенко отдал голевую передачу

Во втором периоде за «Сент-Луис» отличился Владимир Соботка (27-я минута), а «Миннесота» сравняла счёт лишь на последней минуте, сняв вратаря, — шайбу забил Зак Паризе. В овертайме решающий гол был забит лишь на 78-й минуте — усилиями Джоэла Эдмундсона.
Владимир Тарасенко отдал одну голевую передачу, Иван Барбашёв результативными действиями не отметился.
Второй матч серии состоится на площадке «Миннесоты» 15 апреля, начало — в 03:00 мск.
Видео гола Эдмундсона можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».