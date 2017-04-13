Защитник «Амура» Коларж продлил контракт с клубом

Защитник хабаровского «Амура»подписал новый контракт с клубом, сообщил официальный «твиттер» дальневосточной команды. Новое соглашение рассчитано на один сезон.В прошедшем сезоне 30-летний хоккеист принял участие в 60 матчах, набрал 15 (9+6) очков при показателе полезности "+4" и 22 минутах штрафного времени.Посмотретьможно в официальном «твиттере» «Амура».