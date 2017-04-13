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Защитник «Амура» Коларж продлил контракт с клубом
13 апреля 2017, четверг. 10:49.
Хоккей
Защитник хабаровского «Амура»
Ян Коларж
подписал новый контракт с клубом, сообщил официальный «твиттер» дальневосточной команды. Новое соглашение рассчитано на один сезон.
В прошедшем сезоне 30-летний хоккеист принял участие в 60 матчах, набрал 15 (9+6) очков при показателе полезности "+4" и 22 минутах штрафного времени.
Посмотреть
видео
можно в официальном «твиттере» «Амура».
Источник:
Официальный сайт ХК "Амур"
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ХК Амур
Ян Коларж
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