Браташ: рад, что олимпийская сборная проведёт матчи в Челябинске

Главный тренер олимпийской сборной Россииподелился ожиданиями от двух матчей Еврочелленджа с командой Франции. Первый матч с французами начнётся сегодня, 13 апреля, в 18:30 по московскому времени.«Я очень рад, что олимпийская команда сыграет свои матчи в Челябинске. На мой взгляд, это заслуженно, потому что этот город дал многое нашему хоккею, да и в составе команды всегда выступают воспитанники челябинского хоккея», — приводит слова специалиста официальный сайт Федерации хоккея России.