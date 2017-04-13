Флёри: немного нервничал, но старался отнестись спокойно к матчу с «Джекетс»

Голкипер «Питтсбург Пингвинз»поделился впечатлениями после победы в первом матче серии с «Коламбус Блю Джекетс» (3:1).«Я старался отнестись к матчу, как к обычной игре. Немного нервничал в начале. Наверное, потому что это было неожиданно. Но ребята хорошо играли, принимали броски на себя, не давали действовать на добивании. Сейчас я себя замечательно чувствую», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.