На фестивале Ночной хоккейной лиги сыграет команда из Германии

Двукратный олимпийский чемпион, президент Ночной хоккейной лигирассказал, что на фестивале лиги, который пройдёт с 3 по 17 мая, сыграет команда из Германии.«В этом сезоне у нас не будет отдельного дивизиона, как это было раньше, в котором играли 12 иностранных команд. В этом году будет участвовать команда из Германии, в которой преимущественно будут играть русскоязычные игроки. Она примет участие в коммерческом дивизионе», — передаёт слова Якушева корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.