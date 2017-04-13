Бадюков: если «Металлург» выиграет Кубок Гагарина, то Кошечкин — главный герой

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВподелился мнением о третьем матче финала Кубка Гагарина между СКА и магнитогорским «Металлургом» (2:1 ОТ). Счёт в серии 2-1 в пользу «армейцев».«Когда силы у хоккеистов кончаются, тут начинается характер. У «Магнитки» с характером всё хорошо. Когда организм уставший, подключаются резервы. Те, кто играет в финале, знают, как найти этот резерв. У «Металлурга» в третьем матче были моменты, после трёх периодов было 1:1, и в овертайме всё могло решиться в любую пользу. Не исключаю, что и дальше всё будет так же продолжаться.У СКА большое преимущество по броскам, но броски броскам рознь. Да, у «армейцев» есть преимущество, но полевые игроки «Магнитки» очень хорошо помогают вратарю. Кошечкин реагирует на эти броски. Если «Металлург» выиграет Кубок Гагарина, то Кошечкин будет главным героем. Сейчас он показывает, что он — основной игрок команды. Преимущества по броскам у СКА может быть сколько угодно, но три большинства «армейцев» в первом периоде ни во что не вылились. У гостей одна контратака — и сразу гол Казионова. Второй период «Магнитка» играла лучше, СКА чувствовал опасность», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.