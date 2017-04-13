Гертл: если «Сан-Хосе» будет играть так же, то победит и во втором матче

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс»поделился впечатлениями от победы над «Эдмонтон Ойлерз» в первом матче первого раунда плей-офф. После первого периода «акулы» уступали в две шайбы, но в итоге выиграли в овертайме со счётом 3:2.«Это важная победа, мы смогли отыграться. В том году мы добились успеха во многом потому, что продолжали давить во втором и третьем периодах. Просто продолжали идти вперёд. У нас глубокий состав. Если мы будем играть так же, то выиграем и второй матч», — приводятся слова Гертля на официальном сайте НХЛ.