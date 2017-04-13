Д. Тарасов: «Динамо» хотело выиграть Кубок, но чего-то нам не хватило

Нападающий московского «Динамо»подвёл итоги сезона для своей команды. Напомним, «Динамо» дошло до второго раунда Кубка Гагарина.«Я считаю, что регулярный сезон был у нас хорошим, а вот плей-офф нам не удался — снова проиграли тому же сопернику. Вылет во втором раунде — это всё-таки не совсем то, к чему мы стремились. В сезоне все играли хорошо, и личными показателями я тоже доволен.Самый запоминающийся момент в сезоне? Наверное, таких не было. Я не запоминаю каких-то отдельных моментов — мы команда, и все выходят делать одно дело. Мы очень хотели выиграть Кубок и стать чемпионами, но чего-то нам не хватило, так что будем готовиться к следующему году», — цитирует Тарасова официальный сайт клуба.