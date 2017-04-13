Гашпарич: играя в ЖХЛ, чувствую себя более опытным игроком

Нападающая ХК «Агидель» Фанни Гашпарич поделилась мнением о выступлении в Женской хоккейной лиге.
«После пары лет снова играть за сборную Венгрии, конечно, немного непривычно, но у меня уже получилось перестроиться. Хоккей – это спорт, и везде, где бы ты ни играл, перед тобой стоит одна и та же задача — забить больше, чем пропустить.
Играя в ЖХЛ, я чувствую себя более опытной спортсменкой. В России женский хоккей находится на более высоком уровне: когда играешь, надо быстро принимать решение, нет времени думать на льду. И, конечно же, необходимо индивидуальное мастерство. Могу сказать, что мне удалось добавить здесь, благодаря этому опыту я могу помочь своей сборной на чемпионате мира», — цитирует Гашпарич пресс-служба ЖХЛ.