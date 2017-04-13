Состоялась жеребьёвка участников финала VI фестиваля Ночной лиги

В Москве состоялась жеребьёвка участников финала VI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд, который пройдёт в Сочи с 4 по 16 мая — команды дивизионов «Лига чемпионов», «Лига будущих чемпионов», «Лига надежды» и «Лига мечты», а также «Малых кубков» в их рамках, и «Кубка Большого Шлема» были распределены по группам, в которых они начнут своё выступление в главном турнире любительского чемпионата России.Соревнования в «Лиге чемпионов», «Лиге будущих чемпионов» и «Кубке Большого Шлема», то есть среди участников «40+», пройдут с 4 по 9 мая. Финал Кубка Крутова состоится на площадке Ледового дворца «Большой» утром 10 мая, а вечером там будет гала-матч VI Всероссийского фестиваля.С 11 по 16 мая играют дивизионы «18+» — «Лига надежды» и «Лига надежды — Малый кубок», «Лига мечты» и «Лига мечты — Малый кубок», а также женский дивизион «Амазонки».