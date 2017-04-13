Василий Кошечкин продлил контракт с «Металлургом» на два года

Несколько клубов КХЛ продлили контракты со своими хоккеистами, информирует официальный сайт лиги.
«Металлург» (Магнитогорск) – на два года с голкипером Василием Кошечкиным.
«Салават Юлаев» — на два года с нападающим Игорем Макаровым. Также квалификационное предложение клуба принял защитник Григорий Ващенко и остаётся в клубе ещё на два года.
«Сибирь» — на два года с нападающим Семёном Ивановым.
«Динамо» (Москва) – на два года с защитником Юусо Хиетаненом.
«Йокерит» — на три года с нападающим Петером Регином.