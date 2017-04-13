Вратарь Галимов расторг контракт с «Ак Барсом» и продолжит карьеру в «Торпедо»

Как стало известно «Чемпионату», казанский «Ак Барс» и вратарьпрекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Голкипер продолжит карьеру в нижегородском «Торпедо».«Контракт Станислава Галимова с „Ак Барсом“ расторгнут по обоюдному согласию сторон. На 90% хоккеист продолжит карьеру в „Торпедо“, — сообщил источник, знакомый с ситуацией.В сезоне-2016/17 Галимов провёл 24 матча в регулярном чемпионае, в которых одержал 14 побед с процентом отражённых бросков 92,6 и коэффициентом надёжности 1,94. В плей-офф он не провёл ни одной игры. Ранее он также выступал за ЦСКА и „Атлант“.