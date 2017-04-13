«Даллас» официально объявил о назначении Кена Хичкока главным тренером

«Даллас Старз» официально объявил о назначенииглавным тренером клуба. 65-летний специалист займёт пост, с которого несколько дней назад был уволен Линди Рафф.Хичкок возглавлял на протяжении последних шести сезонов «Сент-Луис Блюз», откуда был уволен несколько месяцев назад, наивысшим достижением стал выход в финал Западной конференции в сезоне-2015/16.Специалист уже возглавлял «Даллас» в 1996-2002 годах, дважды выводил команду в финал плей-офф, а в 1999 году привёл «звёзд» к первому и единственному Кубку Стэнли в истории клуба.