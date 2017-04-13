Стал известен состав сборной России U18 на матч чемпионата мира со Швецией

Стал известен состав сборной России U18 на первый матч группового этапа юниорского чемпионата мира — 2017 с командой Швеции.
Сборная России:
Жуков (Устименко);
Саморуков — Переляев, Чехович — Липанов — Свечников;
Рубинчик — Галенюк, Алексеев — Бицадзе — Колтыгин;
Баранов — Калабушкин, Слепец — Клисунов — Максимов;
Дедов, Муранов — Марушев — Шашков, Торопченко.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Швеция.
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