Сборная России U17 в овертайме уступила Финляндии на Турнире пяти наций

Сборная России U17 потерпела поражение от сверстников из Финляндии на Турнире пяти наций. Встреча, проходившая в подмосковном Дмитрове, завершилась в овертайме со счётом 2:3.После второго периода россияне уступали в две шайбы, но в третьей двадцатиминутке смогли отыграться. Сначала Дмитрий Завгородний сократил отставание, а за шесть секунд до сирены Егор Соколов перевёл встречу в овертайм. В дополнительное время победу одержали финны.0:1 — Салонен, 03:08.0:2 — Кокконен (Какко, Киллинен), 10:56.1:2 — Завгородний, 50:36.2:2 — Соколов (Денисенко, Охотюк), 59:54.2:3 — Невасаари (Раннисто), 61:47.