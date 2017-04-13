Сборная России U17 в овертайме уступила Финляндии на Турнире пяти наций

Сборная России U17 потерпела поражение от сверстников из Финляндии на Турнире пяти наций. Встреча, проходившая в подмосковном Дмитрове, завершилась в овертайме со счётом 2:3.
После второго периода россияне уступали в две шайбы, но в третьей двадцатиминутке смогли отыграться. Сначала Дмитрий Завгородний сократил отставание, а за шесть секунд до сирены Егор Соколов перевёл встречу в овертайм. В дополнительное время победу одержали финны.
Россия U17 — Финляндия U17 — 2:3 (0:0, 0:2, 2:2, 0:1)
0:1 — Салонен, 03:08.
0:2 — Кокконен (Какко, Киллинен), 10:56.
1:2 — Завгородний, 50:36.
2:2 — Соколов (Денисенко, Охотюк), 59:54.
2:3 — Невасаари (Раннисто), 61:47.