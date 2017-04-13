Ларионов: думаю, что тема НХЛ и Олимпиады не закрыта, компромисс будет найден

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнлисчитает, что компромисс между НХЛ, ИИХФ и Олимпийским комитетом относительно допуска игроков на Игры-2018 будет найден.«Статус Олимпиады немножко начинает меняться. Мы привыкли, что Игры проходят раз в четыре года. Но в зимней Олимпиаде принимают участие не так много стран. Смотрят олимпийский турнир в тех государствах, чьи представители в нём задействованы. Южной Америке или Ближнему Востоку не так интересны зимние виды спорта. А если ты лишаешь возможности привлечь к Олимпиаде игроков высочайшего уровня, то ещё больше теряется интерес. Я не считаю, что ошибка. В НХЛ всё основано на бизнесе. Что им эта Олимпиада даст? Для игроков обидно, что они не могут участвовать и представлять свою страну. А что для лиги? Движение на рынок? На какой, корейский?Я верю в то, что компромисс будет найден. Может случиться «молния», когда в авральном порядке договорятся. Если локаут длится долгое время, а тут в январе договариваются и в течение пяти-шести дней всех собирают и начинают сезон. Такое бывало. Но Олимпиада – это немножко другое. Понадобится больше времени, чтобы договориться. Будет дедлайн, но сейчас апрель, и говорить о нём рано. Два-три месяца хватит, чтобы урегулировать это дело. Было заявление, что тема закрыта. Но я думаю, что не до конца», — сказал Ларионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.