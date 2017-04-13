«Чикаго» вызвал из АХЛ вратаря Джеффа Гласса

«Чикаго Блэкхоукс» вызвал из АХЛ вратаря. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.В текущем сезоне Гласс провёл за «Рокфорд» 18 матчей, в которых одержал восемь побед с коэффициентом надёжности 2,63 и процентом отражённых бросков 91,4. С 2009 по 2016 год голкипер выступал в КХЛ, последним его клубом было минское «Динамо».«Чикаго» в первом раунде плей-офф сыграет с «Нэшвилл Предаторз». Первый матч начнётся 14 апреля в 03:00 мск.