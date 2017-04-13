Браташ: сборная России нанесла 53 броска по воротам, но для победы нужны голы

Главный тренер олимпийской сборной Россиипрокомментировал поражение от Франции в матче Еврочелленджа (0:1 ОТ).«Я думаю, матч зрителям должен был понравиться, команда играла с желанием. Нужно отметить, что наша команда наращивала своё преимущество по ходу игры. Сыграть в обороне на ноль и нанести 53 броска по воротам соперника – что ещё нужно для победы? А нужно ещё забивать голы, и это сегодня у нас и не получилось. Это и есть основная причина нашего поражения. Раз мы сегодня не смогли забить при игре в неравных составах, значит, в большинстве сыграли плохо.Почему не смогли забить? Может быть целый комплекс причин: нехватка мастерства, недостаток свежести, хорошая игра вратаря соперника, невезение. Можете продолжить.Может быть, сегодня именно броска Бурдасова нам и не хватило для победы. Взаимодействие сочетаний? Какими-то моментами довольны, какими-то нет. Естественно, всё не может нам понравится, будем разбираться». Кто будет играть в субботу в воротах, нам ещё предстоит решить», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Николай Абросимов.