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Браташ: сборная России нанесла 53 броска по воротам, но для победы нужны голы

13 апреля 2017, четверг. 22:24. Хоккей
Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ прокомментировал поражение от Франции в матче Еврочелленджа (0:1 ОТ).

«Я думаю, матч зрителям должен был понравиться, команда играла с желанием. Нужно отметить, что наша команда наращивала своё преимущество по ходу игры. Сыграть в обороне на ноль и нанести 53 броска по воротам соперника – что ещё нужно для победы? А нужно ещё забивать голы, и это сегодня у нас и не получилось. Это и есть основная причина нашего поражения. Раз мы сегодня не смогли забить при игре в неравных составах, значит, в большинстве сыграли плохо.

Почему не смогли забить? Может быть целый комплекс причин: нехватка мастерства, недостаток свежести, хорошая игра вратаря соперника, невезение. Можете продолжить.

Может быть, сегодня именно броска Бурдасова нам и не хватило для победы. Взаимодействие сочетаний? Какими-то моментами довольны, какими-то нет. Естественно, всё не может нам понравится, будем разбираться». Кто будет играть в субботу в воротах, нам ещё предстоит решить», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Николай Абросимов.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Олимпийская сборная России - хоккей Сборная Франции — Хоккей Олег Браташ
Новости. Хоккей
13 апреля 2017, четверг
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