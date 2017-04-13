Сборная России обыграла Швецию на юниорском чемпионате мира по хоккею — 2017

Сборная России U18 одержала волевую победу над командой Швеции в стартовом матче юниорского чемпионата мира по хоккею — 2017. Встреча завершилась со счётом 3:1.
В первом периоде Эри Бренстрём открыл счёт, реализовав большинство. На старте третьей двадцатиминутки Кирилл Максимов сравнял счёт, а в середине периода Андрей Свечников вывел россиян вперёд, а затем поставил точку в матче, поразив пустые ворота.
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