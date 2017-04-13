Голубович: смогли победить шведов за счёт характера, самоотверженности

Главный тренер юниорской сборной Россиипрокомментировал победу над шведами (3:1) в стартовом матче чемпионата мира по хоккею — 2017.«В третьем периоде за счёт характера, самоотверженности смогли переломить ход игры. Не могу сказать точно, что произошло с середины первого периода и весь второй, когда нас полностью переиграли. Кто-то первый раз приехал на такой серьёзный турнир, сказывается волнение. Думаю, что ребята, кто прилетел из Северной Америки, ещё далеко не в оптимальной форме. Шашкова посадили не из-за ошибки, которая привела к голу, он немного не готов оказался, хорошо вошёл в игру Торопченко», — передаёт слова Голубовича корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.