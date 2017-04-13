Максимов: у шведов хорошая команда, победа над ними добавляет уверенности

Форвард юниорской сборной Россиипрокомментировал победу над командой Швеции (3:1) в стартовом матче чемпионата мира по хоккею 2017 года и свою шайбу.«В моём голе всё сделал Кирилл Слепец, утащил вратаря, а мне оставалось только забить. Сегодня так получилось, что все голы забили в пустые ворота, но мы в такой хоккей больше играем. У шведов хорошая команда, эта победа добавляет уверенности перед следующими матчами. После перелёта из Северной Америки уже чувствую себя комфортно», — передаёт слова Максимова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.