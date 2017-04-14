Тренер сборной Швеции U18: россияне удачно воспользовались ошибками в матче ЮЧМ

Главный тренер юниорской сборной Швециипрокомментировал поражение от сборной России (1:3) в стартовом матче юниорского чемпионата мира по хоккею — 2017.«Очень хороший матч, была упорная борьба, и у России, и у Швеции – отличные команды на этом турнире, была настоящая битва. Исход матча решили несколько маленьких ошибок, они изменили ход игры, россияне удачно и по-умному ими воспользовались», — сказал Бенделин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.