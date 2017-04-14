Раненный в голову фанат «Питтсбурга» отказался от лечения до окончания матча

Болельщик «Питтсбург Пингвинз», которого в потасовке ранили в голову отвёрткой, отказался от врачебной помощи до окончания матча первого раунда плей-офф с «Коламбус Блю Джекетс».Как сообщает The Guardian, в автомастерскую в окрестностях Питтсбурга была вызвана полиция. Прибывшие стражи порядка обнаружили владельца автосервиса с рваной раной на голове. Мужчина рассказал, что поссорился с одним молодым человеком, который в итоге напал на него с отвёрткой.Пострадавший отказался от медицинской помощи на месте, сказав, что сам приедет в больницу после матча. «Питтсбург» одержал победу со счётом 3:1.