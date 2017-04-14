Радулов: от Лундквиста отскакивают шайбы, «Монреалю» надо играть на добивании

Нападающий «Монреаль Канадиенс»поделился ожиданиями от второго матча серии с «Нью-Йорк Рейнджерс». Первая встреча завершилась со счётом 0:2.«Мы создаём моменты, от Лундквиста отскакивают шайбы, просто нам надо забить один или два гола, отскоки будут. Мы не забили ни одного — это плохо. Нам надо лучше действовать при борьбе перед воротами и забить с пятачка.Мы знаем, что Лундквист хорошо справляется с первым броском, когда видит его. Стараемся перекрыть ему обзор. Это плей-офф, чтобы забивать, надо создавать трафик перед вратарём и успевать на отскоки.Давления я не чувствую. Ребята говорят, что нельзя одержать 16 побед подряд. Мы провели хороший матч, но не забили. Тяжело выиграть, когда не забиваешь. Мы приложим все усилия, чтобы выиграть второй матч», — сказал Радулов в эфире клубного телевидения.