«Сухарь» Ринне позволил «Нэшвиллу» обыграть «Чикаго»

«Нэшвилл Предаторз» минимально обыграл «Чикаго Блэкхоукс» в первом матче первого раунда Кубка Стэнли. Встреча представителей Западной конференции состоялась в «Юнайтед-центре» в Чикаго и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.Единственный и победный гол на 8-й минуте забил Виктор Арвидссон. Голкипер «Нэшвилла»отразил все 29 бросков по своим воротам, оформив «сухарь». Нападающие «Чикаго» Артём Анисимов и Артемий Панарин провели на льду 18 и 21 минуту соответственно.Второй матч серии также состоится в Чикаго 16 апреля, начало — в 03:00 мск.