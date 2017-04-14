Владимир Воробьёв возглавит московское «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату»,станет новым главным тренером московского «Динамо».«Новым главным тренером московского „Динамо“ станет Владимир Воробьёв», — сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией. Официально о назначении будет объявлено в ближайшее время.Воробьёв входил в тренерский штаб Сергея Орешкина, который после завершения сезона был отправлен в отставку. В плей-офф бело-голубые в первом раунде обыграли «Торпедо», а в полуфинале Западной конференции потерпели поражение от СКА. В 2016 году «Динамо» прошло в плей-офф ХК «Сочи», а затем проиграло СКА.