Абрамов набрал 2 очка во втором матче АХЛ подряд

Форвард «Кливленда»набрал 2 (0+2) очка в матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги с «Манитобой» (5:4). Об этом информирует официальный сайт Американской хоккейной лиги.Российский нападающий провёл свой второй матч с двумя набранными очками подряд. Всего в трёх матчах за фарм-клуб «Коламбус Блю Джекетс» у него стало 4 (1+3) очка.Ранее в этом сезоне 18-летний Абрамов стал лучшим бомбардиром юниорской лиги Квебека, набрав 104 (46+58) очка в 66 матчах, и был признан самым ценным игроком.