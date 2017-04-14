Панарин заработал бонус $ 1,28 млн за 11-е место в гонке бомбардиров

Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Стэн Боумэн сообщил, что выплаты по премии, заработанной нападающим командыв прошедшем чемпионате НХЛ, не повлияют на долгосрочные планы клуба. Игрок набрал 74 (31+43) очка, и ему полагается бонус в размере 1,275 млн долларов за то, что в гонке бомбардиров он занял 11-е место.«Эта новость не стала для нас неожиданностью, так что мои планы на следующий сезон остаются неизменными. Я говорил с Панариным в конце прошлого года, и он сказал, что следующий сезон он проведёт ещё лучше. Так что мы были готовы к этому. А премии выплачивают многие команды, не только мы.Мы должны готовиться к будущему. Мы уже делали это раньше. Мы справлялись с разными ситуациями. Не думаю, что нас ждут серьёзные перемены. Но кое-что изменится. Хотя сейчас это для нас не главное. Надо наслаждаться плей-офф.Наблюдаю за командой и готовлюсь к следующему сезону. В этом нет ничего необычного. Так было в течение последних нескольких лет. Мы уже привыкли», – цитирует функционера официальный сайт НХЛ.