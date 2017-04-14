Бэбкок: для «Торонто» было очень важно попробовать плей-офф на вкус

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс»прокомментировал поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (2:3 ОТ) в первом матче серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли.«Я думаю, что эта игра наверняка добавит нам уверенности. Мне понравилось, как мы играли. Не понравилось, что не всегда бросали по воротам в нужной ситуации. Было много моментов для броска, а мы делали лишнюю передачу. Уилсон в овертайме всё правильно сделал в этом смысле, просто бросил и все. Это плей-офф. Шайба отскакивает от кого-то и заходит в ворота.Я думаю, что для нас было очень важно попробовать плей-офф на вкус и понять, какая тут игра. Теперь же самое важное – это уехать отсюда при счёте 1-1», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.