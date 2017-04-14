Ларионов: раз «Куньлунь» попадает в плей-офф, уровень КХЛ вызывает вопросы

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнливысказался за сокращение числа участников КХЛ.«В КХЛ слишком большое количество команд. Может, некоторым неприятно слышать, когда ты начинаешь говорить определённые вещи. Но если делать лигу правильной и конкурентоспособной, в ней должно быть гораздо меньше участников. Нужна конкуренция за место в составе. Когда ты получаешь 28 или 30 команд, а некоторые не могут собрать хороших игроков или же видишь собранный из финнов и шведов «Куньлунь»… И ведь они попали в плей-офф! Это нереально, такого не должно быть. Значит, что-то неправильно в лиге. Не может команда, собранная с нуля, провести такой сезон. Уровень лиги в подобном случае вызывает много вопросов.Я изначально был за сокращение числа участников КХЛ. Когда ты выстраиваешь правильный продукт, появляется конкуренция, то итог оказывается таким, каким ты его и планировал. Люди должны знать, что идёт борьба. Если посмотреть на футбол, почему мы в него нормально не играем? Нет людей, борющихся за состав европейских клубов», — сказал Ларионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.