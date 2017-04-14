Литовченко: последние 20 матчей «Амур» прошёл по чемпионскому графику

Форвард «Амура»рассказал о текущем положении дел в клубе. Также хоккеист подвёл итоги сезона-2016/17.«До «Матча поколений» ещё есть время, но в городе я уже видел плакаты, рекламирующие хоккейный праздник, да и по хабаровскому ТВ анонсы идут. Приглашаю всех хабаровчан и гостей города в воскресенье на «Платинум Арену». Надеемся на очередной аншлаг. Хорошее решение — играть «три на три», причем в каждой тройке будут представитель «Амурских Тигров» из МХЛ, «Амура» и команды ветеранов. Интригующая сборная-солянка.Тяжело начали сезон, функционально, может быть, чувствовали себя не идеально. Зато выдали очень хорошую концовку, пожалуй, лучшую в истории клуба. Мне кажется, последние два десятка матчей прошли по чемпионскому графику, регулярно побеждали даже лидеров КХЛ. Всплеск в концовке сезона? У нас стабилизировался состав, игроки притерлись друг к другу. Привыкли к календарю с трёхматчевыми выездами. Функционально были хорошо готовы, никому не проигрывали конёк.Трёхматчевые гостевые серии были впервые? На моей памяти — да. Раньше вылетали из Хабаровска на более длительные отрезки — из четырех-пяти игр, в прошедшем же сезоне были выезды даже из двух игр — если не ошибаюсь, на Урал. В итоге в самолете провели ещё больше времени, чем в былые годы. Наверное, прошедший чемпионат был всё-таки экспериментальным. В последний момент в Лигу приняли китайский клуб, и расписание, насколько мы понимаем, версталось в пожарном порядке. Мы, например, готовились к сезону в основном на Западе, на европейской территории, были уверены, что откроем чемпионат в гостях. Но в итоге пришлось дополнительно полетать и стартовать на фоне усталости — с пятиматчевой домашней серии, в ходе которой потерпели четыре поражения. Этих очков весной как раз и не хватило, чтобы спокойно выйти в плей-офф. Если бы не фальстарт, то прошедший сезон был бы готов назвать самым ярким в истории «Амура». А так лучшим по-прежнему остается чемпионат-2011/12», — цитирует игрока Russia-Hockey.