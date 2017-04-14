Дементьев: у России на ЮЧМ-2017 управляемая команда и достаточно ровный состав

Хоккейный агент и экспертпрокомментировал первый матч сборной России U18 на ЮЧМ-2017. Команда Сергея Голубовича оказалась сильнее шведов – 3:1.«Я бы выделил всю сборную России. В нужный момент ребята проявили характер, мастерство и желание победить. Радует, что команда управляемая. С ней можно решать необходимые задачи за короткий промежуток времени. Почему слабо начали игру со Швецией? Всё только начинается, каждая сборная находится на своём этапе подготовки. В том числе и физической. Нельзя сбрасывать со счетов моральное напряжение. В итоге ребята раскрепостились к третьему периоду. Почувствовали и поняли, как что идёт, и завершили игру в свою пользу.Первое звено Липанова со Свечниковым и Чеховичем по краям? Они молодцы, но я бы не сказал, что это костяк, который будет тащить сборную. Достаточно ровный состав, исполнители присутствуют в каждой линии нападения. Швеции ведь забила пятёрка Слепец – Клисунов – Максимов. Повторюсь, мастеров хватает, отличиться может каждый», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.