Скабелка: если «Авангард» выйдет в полуфинал, то бюджет может быть увеличен

Главный тренер «Авангарда»на пресс-конференции по итогам апрельского сбора рассказал о возможных изменениях в команде, составе тренерского штаба и задачах на следующий сезон.«Авангард» — серьёзная организация, команда всегда входит в число лидеров. Руководство заинтересовано в команде, все вопросы решаются оперативно. На этом сборе был достаточно высокий тренировочный уровень, мне было важно, чтобы каждое упражнение выполнялось на качественном уровне.Я не хотел бы кардинальных изменений в составе, но процентов на 20 он изменится. Я бы хотел, чтобы остался Бурдасов, мы с ним разговаривали, сам он изъявляет желание остаться, это сильный игрок, который ещё не до конца реализовал свой потенциал. Также думаю, что Никитин ещё способен помочь команде. Для меня очень важен вратарский вопрос, в любом случае у «Авангарда» будет вратарь-легионер, даже если Фурх, которому сделано контрактное предложение, не останется. Ещё две легионерские позиции займут легионеры, возможно, их даже будет трое, потому что можно иметь в команде шесть иностранцев.Практически наступила определённость с тренерским штабом. Мне будут помогать Владимир Копать и Дмитрий Рябыкин, с вратарями будет работать Николай Мишин. Одно место в штабе пока свободно, идёт работа в этом направлении.Я уже разговаривал с руководством клуба о концепции, задачах на следующий сезон. Было озвучено, что минимальная цель – выход в финал конференции, бюджет «Авангарда» на следующий сезон остаётся на прежнем уровне, но в случае выхода в финал Востока он может быть пересмотрен в большую сторону. Поэтому всё в наших руках.Из отпуска «Авангард» выходит 3 июля и тренируется в Омске, затем сбор в Германии, предсезонный турнир в Астане, а после него мы надеемся возродить в Омске турнир имени Виктора Блинова», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.