Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Суперконкурсы с призами! Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Дежарден: у меня есть свои убеждения, как нужно развивать молодёжь

14 апреля 2017, пятница. 12:22. Хоккей
Бывший главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Уилли Дежарден прокомментировал свою отставку из канадской команды.

«Было много травм. Из-за них у нас насчитывалось 450 пропущенных человеко-матчей, это очень много. Никто не виноват. Состав не обладал большой глубиной. В таких случаях никто не может позволить себе такого количества травм и пропусков матчей. Я не пытаюсь увильнуть от ответственности, это факт.

Джим Беннинг – отличный менеджер. Мы были в хорошем контакте, ни разу не ссорились. Всегда есть некоторая разница между руководителями и тренерами. Обычно первые находятся на своём посту больше вторых. Но думаю, было бы трудно иметь лучшие отношения с генменеджером, чем были у меня с Джимом.

Считаю ошибочным мнение, что у меня были проблемы с молодыми игроками. Посмотрите на Хорвата, Босера. Брок пришёл в команду по ходу сезона и всё время играл, выходил в большинстве. Нет, не было никаких проблем. Просто у меня есть свои убеждения по поводу того, как нужно развивать молодёжь. Это может отличаться от того, что думают об этом журналисты. В моей тренерской карьере я работал со многими молодыми игроками, немало из них раскрылись», – цитирует тренера NBC.
Источник: NBC Sports Сообщить об ошибке
Теги
Ванкувер Кэнакс
Новости. Хоккей
14 апреля 2017, пятница
12:55 Эллис: Ринне сыграл феноменально
12:37 Лемтюгов: «Авангарду» надо начать с чистого листа и писать на нём красиво, долго
12:22 Дежарден: у меня есть свои убеждения, как нужно развивать молодёжь
12:05 Скабелка: если «Авангард» выйдет в полуфинал, то бюджет может быть увеличен
11:50 «Аньянг Халла» — чемпион Азиатской хоккейной лиги, «Сахалин» проиграл в финале
11:41 Дементьев: у России на ЮЧМ-2017 управляемая команда и достаточно ровный состав
11:30 Гецлаф первым из игроков «Анахайма» набрал 100 очков в плей-офф НХЛ
11:11 Тротц: две пропущенные шайбы стали тревожным звонком
11:02 6 игроков НХЛ точно сыграют за шведов на ЧМ-2017, 13 — нет, 6 под вопросом
10:45 Андерсен: «Торонто» показал, что способен противостоять «Вашингтону»
10:38 Тэйвз: «Чикаго» надо забыть о нервах
10:07 Литовченко: последние 20 матчей «Амур» прошёл по чемпионскому графику
10:00 Уильямс забил в плей-офф голов больше, чем весь нынешний состав «Торонто»
10:00 Ларионов: раз «Куньлунь» попадает в плей-офф, уровень КХЛ вызывает вопросы
09:51 Марнер – первый за 29 лет тинейджер «Торонто», забивший гол в плей-офф
09:45 Бэбкок: для «Торонто» было очень важно попробовать плей-офф на вкус
09:30 «Бостон» подписал контракт новичка с нападающим Коппаненом
09:15 Панарин заработал бонус $ 1,28 млн за 11-е место в гонке бомбардиров
09:15 Абрамов набрал 2 очка во втором матче АХЛ подряд
09:00 Малкин: Бобровский возьмёт «Везину» — сильнее него вратаря в этом сезоне не было
09:00 Кузнецов набрал 10-е очко за карьеру в плей-офф
09:00 Владимир Воробьёв возглавит московское «Динамо»
08:33 «Сибирь» продлила контракт с форвардом Семёном Ивановым
08:32 «Анахайм» победил «Калгари» в матче первого раунда Кубка Стэнли
07:37 Овечкин: при счёте 0:2 у «Вашингтона» не было никакой паники
05:40 «Сухарь» Ринне позволил «Нэшвиллу» обыграть «Чикаго»
05:17 «Вашингтон» одержал волевую победу над «Торонто» в ОТ, Кузнецов набрал 1 очко
00:50 Панарин: в плей-офф больше столкновений и провокаций, я к этому готов
00:31 Радулов: от Лундквиста отскакивают шайбы, «Монреалю» надо играть на добивании
00:26 Джек Капуано вошёл в тренерский штаб сборной США на ЧМ-2017
00:23 Раненный в голову фанат «Питтсбурга» отказался от лечения до окончания матча
00:00 Тренер сборной Швеции U18: россияне удачно воспользовались ошибками в матче ЮЧМ
13 апреля 2017, четверг
23:56 Ли, Декайзер и ещё 13 игроков вошли в состав сборной США на ЧМ-2017
23:53 Максимов: у шведов хорошая команда, победа над ними добавляет уверенности
23:50 Чехович: нужно забыть матч со шведами на юниорском ЧМ и готовиться дальше
23:35 А. Свечников: в матче со шведами на ЮЧМ попал под один из самых сильных хитов
23:31 Голубович: смогли победить шведов за счёт характера, самоотверженности
23:23 Голышев: олимпийская сборная проанализирует игру с Францией и разберёт ошибки
23:02 Словаки отыгрались со счёта 0:3, но уступили финнам на ЧМ по хоккею U18
22:58 Андронов: обидно за болельщиков — они увидели всего один гол, и тот не мы забили
22:51 Сборная России обыграла Швецию на юниорском чемпионате мира по хоккею — 2017
22:24 Браташ: сборная России нанесла 53 броска по воротам, но для победы нужны голы
22:03 Миронов: это сборная России, если шайба не идёт, надо её зубами затаскивать
21:51 Шаттенкирк: игроки «Вашингтона» должны сделать всё, чтобы добиться своего
21:17 «Чикаго» вызвал из АХЛ вратаря Джеффа Гласса
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какой результат, по вашему мнению, покажет сборная России на юниорском чемпионате мира?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+