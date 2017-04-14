Дежарден: у меня есть свои убеждения, как нужно развивать молодёжь

Бывший главный тренер «Ванкувер Кэнакс»прокомментировал свою отставку из канадской команды.«Было много травм. Из-за них у нас насчитывалось 450 пропущенных человеко-матчей, это очень много. Никто не виноват. Состав не обладал большой глубиной. В таких случаях никто не может позволить себе такого количества травм и пропусков матчей. Я не пытаюсь увильнуть от ответственности, это факт.Джим Беннинг – отличный менеджер. Мы были в хорошем контакте, ни разу не ссорились. Всегда есть некоторая разница между руководителями и тренерами. Обычно первые находятся на своём посту больше вторых. Но думаю, было бы трудно иметь лучшие отношения с генменеджером, чем были у меня с Джимом.Считаю ошибочным мнение, что у меня были проблемы с молодыми игроками. Посмотрите на Хорвата, Босера. Брок пришёл в команду по ходу сезона и всё время играл, выходил в большинстве. Нет, не было никаких проблем. Просто у меня есть свои убеждения по поводу того, как нужно развивать молодёжь. Это может отличаться от того, что думают об этом журналисты. В моей тренерской карьере я работал со многими молодыми игроками, немало из них раскрылись», – цитирует тренера NBC.