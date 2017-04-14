«Ак Барс» подтвердил уход вратаря Галимова

«Ак Барс» подтвердил расторжение контракта с вратарём. Об этом сообщает официальный сайт клуба. «Чемпионат» ранее уже сообщал об уходе хоккеиста из казанской команды.В сезоне-2016/17 Галимов провёл 24 матча в регулярном чемпионате, в которых одержал 14 побед с процентом отражённых бросков 92,6 и коэффициентом надёжности 1,94. В плей-офф он не провёл ни одной игры. Ранее он также выступал за ЦСКА и «Атлант».