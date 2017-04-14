Бэбкок считает, что вратарь «Торонто» очень хорошо провёл первый матч плей-офф

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс»оценил игру вратаря Фредерика Андерсена в первом матче серии плей-офф с «Вашингтон Кэпиталз» (2:3 ОТ).«На мой взгляд, Фредди играл очень хорошо. Он бы, наверное, хотел вернуть назад момент с голом Уилсона. Но Андерсен давал нам возможность победить, не думаю, что с этим можно спорить», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.