Бэбкок считает, что вратарь «Торонто» очень хорошо провёл первый матч плей-офф

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок оценил игру вратаря Фредерика Андерсена в первом матче серии плей-офф с «Вашингтон Кэпиталз» (2:3 ОТ).
«На мой взгляд, Фредди играл очень хорошо. Он бы, наверное, хотел вернуть назад момент с голом Уилсона. Но Андерсен давал нам возможность победить, не думаю, что с этим можно спорить», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.
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