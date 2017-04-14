Гуськов: СКА нечего менять, им не хватает только реализации моментов

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВрассказал, как, по его мнению, будет проходить четвёртая игра финальной серии Кубка Гагарина между СКА и магнитогорским «Металлургом».«СКА нечего менять. В первую очередь им не хватает реализации моментов. Думаю, что в том же темпе будет начат первый период, и это может дать результат в первые минуты встречи. Магнитогорску надо пересматривать начало игры. Пусть в последних играх они не пропускают на первых минутах, но долго так продолжаться не может. Будет ещё лучше, если уральцы смогут привести какие-нибудь свои контраргументы.Выдержит ли такую большую нагрузку Кошечкин? Даже профессиональные спортсмены – люди, которые могут уставать. Василий не раз доказывал свою состоятельность. Думаю, что у него достаточно сил для того, чтобы ещё раз помочь своей команде.Все прекрасно понимают значение этого матча. В первую очередь Магнитогорск понимает, что проигрывать в серии 1-3 ни в коем случае нельзя. Не стоит забывать, что это прошлогодний чемпион. Не сомневаюсь ни на секунду, что интрига в этом матче, как и во всех предыдущих, будет жить до последнего», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.