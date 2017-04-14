Холтби: «Вашингтону» надо подумать, как начинать игры

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби прокомментировал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» (3:2 ОТ) в первом матче серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли.
«Мы верим в себя, мы верим в то, что можем играть все 60 минут. И это очень хорошо. Если мы плохо проведём первый период, то знаем, что возьмём своё потом. Это говорит об опыте команды. Но надо понимать, что в будущем всё может сложиться иначе. Так что нам надо подумать, как начинать игры», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.
>>> «Вашингтон» одержал волевую победу над «Торонто» в ОТ, Кузнецов набрал 1 очко
>>> Овечкин: при счёте 0:2 у «Вашингтона» не было никакой паники