Холтби: «Вашингтону» надо подумать, как начинать игры

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз»прокомментировал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» (3:2 ОТ) в первом матче серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли.«Мы верим в себя, мы верим в то, что можем играть все 60 минут. И это очень хорошо. Если мы плохо проведём первый период, то знаем, что возьмём своё потом. Это говорит об опыте команды. Но надо понимать, что в будущем всё может сложиться иначе. Так что нам надо подумать, как начинать игры», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.