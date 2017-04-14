ВФСО «Динамо»: председатель общества не делал заявлений о банкротстве «Динамо»

ВФСО «Динамо» опровергло информацию о банкротстве хоккейного клуба.
«В отдельных изданиях появилась непроверенная информация о том, что ХК «Динамо» грозит банкротство. Слова приписываются председателю общества «Динамо» Владимиру Стржалковскому.
Общество «Динамо» сообщает, что председатель общества «Динамо» подобных заявлений не делал. На состоявшемся 12 апреля 2017 года пленуме общества в ходе обсуждения вопросов повестки дня председатель ВФСО «Динамо» В. Стржалковский зачитал записку из зала о циркулирующих в определённых кругах слухах», — сказано в заявлении на официальном сайте общества.
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