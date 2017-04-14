Чистяков: у ЖХК «Торнадо» стоит курс на то, чтобы растить своих игроков

Главный тренер ЖХК «Торнадо» Алексей Чистяков подвёл итоги сезона. Команда стала чемпионом.
«Задача у «Торнадо» всегда одна – побеждать. Все соперники достойные и сильные. Мы старались, много работали, тренировались и в итоге достигли желаемого результата. Следует отметить, в этом сезоне календарь был непростым. Начали играть с серебряным призёром, командой «Агидель». Два матча выиграли, один завершили поражением. Тяжело проходили выездные серии. Встречи с «Динамо Санкт-Петербург» доходили до овертайма. Но мы полностью выкладывались и благодаря этому успешно прошли большинство матчей.
Работаем мы всегда много. Не расслабляемся. Сейчас выравниваем класс команды. В этом сезоне были и победы, и поражения. Любая команда конкурентоспособна. От любого клуба можно получить поражение, как и одержать победу. Вызовы в сборную служили дополнительной мотивацией. Хоккеистки работали и старались ещё больше.
Сезон был очень интересным. Сначала мало кто воспринимал «Динамо Санкт-Петербург», но хоккеистки из города на Неве заявили о себе, продемонстрировали конкурентоспособность и отбирали очки у лидеров чемпионата. Это говорит лишь о том, что нельзя недооценивать соперника.
У нас стоит курс на то, чтобы растить своих игроков и «подпитывать» команду хоккеистками Московской области. Пристально следим за девочками и подтягиваем в команду», — цитирует тренера пресс-служба ЖХЛ.