Пашков: надеюсь, Воробьёв сохранит стремление «Динамо» побеждать и стиль игры

Олимпийский чемпионпрокомментировал назначение Владимира Воробьёва на пост главного тренера московского «Динамо».«Прослеживается преемственность. Как игрок, он был связан с «Динамо» на протяжении многих лет, демонстрировал определённый стиль и содержание игры. Имеет опыт практической работы тренером, ведь он в команде уже длительное время. Такое решение напрашивалось. Возможно, были и другие варианты, но думаю, что это не самый неожиданный исход.Бывает так, что человек, который работает помощником, исповедует ту же веру, что и главный тренер. Те же принципы, методы работы. В роли главного тренера, от которого зависят большие полномочия, люди иногда изменяют своё кредо в ту или иную сторону. В связи с этим говорить о том, как будет выглядеть команда при Воробьёве, довольно сложно. Конечно, я надеюсь, что он сохранит основные качества московского «Динамо»: стремление к победе, скоростно-силовой стиль команды. Ему потребуется усиление состава, потому что в команде напряжённая ситуация с рядом возрастных игроков. Работы хватает, и ему придётся решать много задач. Многое будет зависеть и от помощников.Мы наблюдали за работой Орешкина, и он не разочаровал. Хотя, как было объявлено, поставленной задачи он не выполнил. Тем не менее он вёл команду достаточно уверено. Я надеюсь, что и Воробьёв не подведёт клуб и тех, кто ему доверил эту важнейшую роль.Наверное, основные принципы комплектования, содержания игры, целей, которые стояли перед командой, – всё это будет сохранено, то есть будет сохранена преемственность курса, которым «Динамо» шло последние годы. Посмотрим, как это будет реализовано. Стоит пожелать бело-голубым успехов, есть много проблем, которые можно решать.Одно дело — работать вторым тренером, когда приходится плыть в русле методик и решений, которые проводятся главным тренером, а другое дело — когда тебе самому развязали руки. Вот здесь многое зависит от Воробьёва, сможет ли он принести в команду своё дополнительное видение, методы работы, которые усилят игру, улучшат качество игры и позволят добиться лучшего результата. Безусловно, повторять то, что сделал Орешкин, — это хорошо, но жизнь идёт вперёд, и мы знаем, что надо развиваться и усиливать все направления. Здесь Воробьёв пройдёт настоящую проверку как специалист, который сам отвечает за результат. Все будут поддерживать его, но многое зависит именно от него, потому что у Воробьёва начнётся совершенно другая жизнь.Первые 10 матчей покажут, как был проведён подготовительный период, как управляется команда, какой стиль игры демонстрирует. В конечном итоге первые 10 матчей покажут и количество очков, которые москвичи наберут в ходе игр. Эти встречи очень показательны, потому что, как правило, далее ничего не меняется ни в результате, ни в работе тренера», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Лебедевой.