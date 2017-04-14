Фастовский: «Сибирь» ходила и в церковь, но в концовке нас обуяло отчаяние

Генеральный менеджер «Сибири»поделился мнением о большом количестве травм в команде.«Причины эпидемии травм? Очень сложно ответить на этот вопрос. Нет никаких доказательств или понятных, чётких фактов, доказывающих, что все травмы произошли по причине ошибок в подготовке к сезону. Анализ травм показывает, что дело не в недоработке, а именно в стечении обстоятельств. Травмы у всех разные, а порой и совершенно нелепые. Какой-то рок довлел над нами. Выздоравливает один игрок, выходит на матч, и в этом же матче травмируются двое других. Как будто эффект домино. Очень трудно сказать, где мы недоработали, в чём наши недочёты, приведшие к тому, что всё вот так произошло. Бороться с этим мы никак не могли. Пытались, но проблемы нарастали, как снежный ком. Какой-то кошмар.Может, стоило бороться и нетрадиционными методами? К примеру, сходить в церковь.? Думаете, мы этого не делали? Всё проходили. Перепробовали все способы, какие только возможны. Оставалось только свалить всё на високосный год и сказать: «Давайте уже доиграем этот сезон и поскорее о нём забудем». В концовке уже отчаянье нас обуяло», — цитирует Фастовского официальный сайт КХЛ.