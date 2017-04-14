Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Суперконкурсы с призами! Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Б. Ткачук: Свечников — угроза для юниорской сборной США на чемпионате мира

14 апреля 2017, пятница. 18:06. Хоккей
Капитан юниорской сборной США Брэди Ткачук, сын известного в прошлом хоккеиста Кита Ткачука, рассказал о первом матче команды на турнире со сверстниками из Беларуси (7:0) и предстоящей встрече со сборной России, которая состоится 15 апреля.

«Мы провели хороший матч против Беларуси, но нам ещё есть куда двигаться дальше. Здесь, в Словакии холодные арены, но это не проблема, хотя у пары человек, кто играет в визорах, они запотевают. Матч с Россией очень важен для нас и для них, мы готовы к этой встрече. В их составе есть один парень, с которым регулярно встречались в сезоне. Андрей Свечников является угрозой для нашей команды, он приличный хоккеист. Тем не менее нам нужно фокусироваться на своей игре. Конечно, есть ответственность из-за своей фамилии, брат Мэттью пожелал мне удачи, папа будет поддерживать здесь лично на чемпионате мира», — сказал Ткачук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
U18 — Хоккей
Новости. Хоккей
14 апреля 2017, пятница
18:59 Верстиг: если даришь сопернику столько возможностей, обязательно расплачиваешься
18:38 Стали известны составы СКА и «Металлурга» Мг на 4-й матч финала Кубка Гагарина
18:25 Балашихинское «Динамо» победило «Торпедо» во втором матче финальной серии ВХЛ
18:06 Б. Ткачук: Свечников — угроза для юниорской сборной США на чемпионате мира
17:43 Стал известен состав сборной России U17 на матч со Швейцарией
17:20 Фастовский: «Сибирь» ходила и в церковь, но в концовке нас обуяло отчаяние
17:05 Пашков: надеюсь, Воробьёв сохранит стремление «Динамо» побеждать и стиль игры
16:57 Защитник Клингберг подтвердил участие в ЧМ-2017
16:47 Чистяков: у ЖХК «Торнадо» стоит курс на то, чтобы растить своих игроков
16:29 Агент Фролова: «Кузня» предложила Александру контракт, есть и другие предложения
16:21 Кенневилль: «Чикаго» должен более безбашенно действовать у ворот
16:07 ВФСО «Динамо»: председатель общества не делал заявлений о банкротстве «Динамо»
15:46 Давыдов: при Воробьёве «Динамо» обретёт новые черты игры, придёт к новым победам
15:45 Эллиотт: «Флэймз» вроде как отдали матч сопернику
15:35 Вратарь Флёри сыграет во втором матче серии с «Коламбусом»
15:12 Московское «Динамо» объявило о назначении Владимира Воробьёва главным тренером
14:52 Кеслер: в первом матче серии с «Калгари» Гецлаф сыграл решающую роль
14:27 Холтби: «Вашингтону» надо подумать, как начинать игры
14:09 Кроуфорд: «Чикаго» играл хорошо, но может лучше
14:00 Гуськов: СКА нечего менять, им не хватает только реализации моментов
13:56 Бэбкок считает, что вратарь «Торонто» очень хорошо провёл первый матч плей-офф
13:50 Бекстрём: «Вашингтон» должен играть лучше
13:12 «Ак Барс» подтвердил уход вратаря Галимова
13:00 Кожевников: Кошечкин может устать, на него выпадает серьёзная нагрузка
12:55 Эллис: Ринне сыграл феноменально
12:37 Лемтюгов: «Авангарду» надо начать с чистого листа и писать на нём красиво, долго
12:22 Дежарден: у меня есть свои убеждения, как нужно развивать молодёжь
12:05 Скабелка: если «Авангард» выйдет в полуфинал, то бюджет может быть увеличен
11:50 «Аньянг Халла» — чемпион Азиатской хоккейной лиги, «Сахалин» проиграл в финале
11:41 Дементьев: у России на ЮЧМ-2017 управляемая команда и достаточно ровный состав
11:30 Гецлаф первым из игроков «Анахайма» набрал 100 очков в плей-офф НХЛ
11:11 Тротц: две пропущенные шайбы стали тревожным звонком
11:02 6 игроков НХЛ точно сыграют за шведов на ЧМ-2017, 13 — нет, 6 под вопросом
10:45 Андерсен: «Торонто» показал, что способен противостоять «Вашингтону»
10:38 Тэйвз: «Чикаго» надо забыть о нервах
10:07 Литовченко: последние 20 матчей «Амур» прошёл по чемпионскому графику
10:00 Уильямс забил в плей-офф голов больше, чем весь нынешний состав «Торонто»
10:00 Ларионов: раз «Куньлунь» попадает в плей-офф, уровень КХЛ вызывает вопросы
09:51 Марнер – первый за 29 лет тинейджер «Торонто», забивший гол в плей-офф
09:45 Бэбкок: для «Торонто» было очень важно попробовать плей-офф на вкус
09:30 «Бостон» подписал контракт новичка с нападающим Коппаненом
09:15 Панарин заработал бонус $ 1,28 млн за 11-е место в гонке бомбардиров
09:15 Абрамов набрал 2 очка во втором матче АХЛ подряд
09:00 Малкин: Бобровский возьмёт «Везину» — сильнее него вратаря в этом сезоне не было
09:00 Кузнецов набрал 10-е очко за карьеру в плей-офф
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какой результат, по вашему мнению, покажет сборная России на юниорском чемпионате мира?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+