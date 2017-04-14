Б. Ткачук: Свечников — угроза для юниорской сборной США на чемпионате мира

Капитан юниорской сборной США, сын известного в прошлом хоккеиста Кита Ткачука, рассказал о первом матче команды на турнире со сверстниками из Беларуси (7:0) и предстоящей встрече со сборной России, которая состоится 15 апреля.«Мы провели хороший матч против Беларуси, но нам ещё есть куда двигаться дальше. Здесь, в Словакии холодные арены, но это не проблема, хотя у пары человек, кто играет в визорах, они запотевают. Матч с Россией очень важен для нас и для них, мы готовы к этой встрече. В их составе есть один парень, с которым регулярно встречались в сезоне. Андрей Свечников является угрозой для нашей команды, он приличный хоккеист. Тем не менее нам нужно фокусироваться на своей игре. Конечно, есть ответственность из-за своей фамилии, брат Мэттью пожелал мне удачи, папа будет поддерживать здесь лично на чемпионате мира», — сказал Ткачук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.