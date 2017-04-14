Стали известны составы СКА и «Металлурга» Мг на 4-й матч финала Кубка Гагарина

Главные тренеры петербургского СКА и магнитогорского «Металлурга» определились с составами на четвёртый матч финала Кубка Гагарина, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. В составе СКА Александр Хохлачёв заменил Сергея Широкова. Счёт в серии 2-1 в пользу «армейцев».
СКА
Коскинен (Шестёркин);
Яковлев – Белов, Ковальчук – Коскиранта – Барабанов;
Рукавишников – Херсли, Гусев – Шипачёв – Дадонов;
Зуб – Зубарев, Хохлачёв – Прохоркин – Плотников;
Рыков — Хафизуллин, Дергачёв – Каблуков – Кетов.
«Металлург» Мг
Кошечкин (Самсонов);
Бирюков – Антипин, Мозякин – Коварж – Зарипов;
Ли – Береглазов, Осала – Сантала – Тимкин;
Хабаров – Терещенко, Косов – Филиппи – Сёмин;
Дронов, Платонов – Калетник – Ден. Казионов, Железков.
Второй матч финала Кубка Гагарина СКА — «Металлург» Мг начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.
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