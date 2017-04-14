Хичкок: хочу заставить Сегина ощущать себя центрфорвардом первого звена

Главный тренер «Даллас Старз»рассказал, как хочет использовать нападающего Тайлера Сегина.«Мне нужно заставить Тайлера ощущать себя центрфорвардом первого звена «Далласа». Это означает, что он всегда должен находиться на льду во всех важных моментах.Он должен играть в меньшинстве, действовать против лучших хоккеистов других команд.Сегин должен выходить на лёд в начале игры, и он должен быть там в конце матча. Именно это делает первый центр команды», – приводит слова Хичкока Dallas News.