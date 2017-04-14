Ринне: ощущения от «сухаря» в матче плей-офф с хорошей командой феноменальные

Вратарь «Нэшвилл Предаторз»подвёл итоги после победы в первом матче серии с «Чикаго Блэкхоукс» (1:0).«В это время года несложно оставаться сфокусированным. Просто стараешься отражать бросок за броском и не заглядывать слишком далеко вперёд. Да, второй период был суров, мы не играли в свою игру. Зато в третьем показали будь здоров какой характер! Практически ничего не дали создать соперникам. Конечно, ощущения от „сухаря“ в матче плей-офф с хорошей командой просто супер. Отличный способ начать серию, но нельзя забывать, что это был лишь первый матч», — цитирует Ринне официальный сайт НХЛ.