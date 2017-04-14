Гецлаф: я старый, это худшая часть того, что есть в моей профессии

Нападающий «Анахайм Дакс» Райан Гецлаф прокомментировал свой силовой приём в матче с «Калгари Флэймз» (3:2).
«Ничего не имею против Джиордано. Это лишь был парень, который получил шайбу, и я получил право применить против него силовой приём. Не думаю, что он меня видел. Я пытался не ударить его плечом и не подпрыгивать в этот момент. Просто нанёс удар телом в тело.
Чувствую ли я себя ветераном? Я старый (улыбается). Это худшая часть того, что есть в моей профессии. Но в целом чувствую себя нормально и ещё могу играть. Когда я выхожу на лёд, то свою старость оставляю в раздевалке», — приводит слова Гецлафа сайт НХЛ.