Гецлаф: я старый, это худшая часть того, что есть в моей профессии

Нападающий «Анахайм Дакс»прокомментировал свой силовой приём в матче с «Калгари Флэймз» (3:2).«Ничего не имею против Джиордано. Это лишь был парень, который получил шайбу, и я получил право применить против него силовой приём. Не думаю, что он меня видел. Я пытался не ударить его плечом и не подпрыгивать в этот момент. Просто нанёс удар телом в тело.Чувствую ли я себя ветераном? Я старый. Это худшая часть того, что есть в моей профессии. Но в целом чувствую себя нормально и ещё могу играть. Когда я выхожу на лёд, то свою старость оставляю в раздевалке», — приводит слова Гецлафа сайт НХЛ.